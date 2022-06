A Csillag születikkel berobbant a mozikba Lady Gaga, aki azóta főszerepet kapott a Gucci-filmben, és úgy tűnik a Joker folytatásában is számítanak rá.

A nemrég felröppent hírek szerint musicalként folytatódhat a többszörösen díjnyertes filmdráma, amely elsőre több mint furcsán hangzik a történet és az előző rész hangulatának ismeretében.

Ahogy azt múlthéten megerősítették, Arthur Flecket ezúttal is Joaquin Phoenix játssza majd, míg Joker szerelmét, Harley Quinnt Lady Gaga alakíthatja, amelyről már meg is kezdődtek az első tárgyalások. A rendező Todd Phillips korábban már dolgozott együtt a popsztárral, a film producere pedig Bradley Cooper, így nem is olyan nagy meglepetés, hogy szóba került Gaga neve is, azonban azt nem tudni, erre a projektre mennyire vevő maga az énekesnő.