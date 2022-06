Shawn Levy, a kanadai születésű rendező és producer egy mesterkurzus keretein belül látogat Magyarországra.

Nevéhez olyan filmek és sorozatok köthetőek, mint az Éjszaka a múzeumban, Érkezés vagy említhetjük a nagysikerű Stranger Things sorozatot is. Amellett, hogy utóbbinak állandó producere, a műsor eddigi 4 évadából, ő forgatta le minden évad harmadik és negyedik részét.

Projektjeivel sikert sikerre halmoz, az utóbbi évek egyik legtermékenyebb filmes alkotójaként van számontartva. — olvasható a filmhu oldalán.

Mesterkurzusát június 19-én tartja a Puskin moziban, melynek címe is igen beszédes: The Man Behind Monsters and Superheroes.