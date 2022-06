Négy év után új albummal jelentkezik júliusban az énekesnő, amelynek híre felrobbantotta az internetet, de legfrissebb, meghökkentő fényképei is legalább ilyen nagyot durrantak.

Fotó: Instagram

Beyoncé ugyanis a Vogue címlapsztárja lett, a magazin pedig egy egészen szokatlan fotósorozatot készített vele. Bár a divatmagazinok rendre törekednek a különleges, extravagáns kompozíciókra, ilyen valóságon túli képekkel rég találkoztunk.

A háromgyermekes anyuka el is árasztotta velük Instagram oldalát, így megcsodálhatjuk őt egy piros lovon és egy gigantikus diszkógömbön ülve is, űrhajósruhára hajazó szettben, sőt még egy hatalmas tölcsérszerű, aranygalléros ruhában is. Beszéljenek helyettünk a képek.