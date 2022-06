Ronaldo Instagram-posztja láttán bizonyára elakadt néhány rajongójának a lélegzete, a Machester United 37 éves sztárja ugyanis még mindig egészen elképesztő formában van.

Az éppen családjával nyaraló világklasszis focista c sobbanás után, egy rövid fürdőnadrágban fotózkodott, így láthatóvá téve tökéletesen kidolgozott, kegyetlenül izmos testét. Ronaldo keményen meg is dolgozik ezért a külsőért, amit követői is imádnak: a szóban forgó poszt kevesebb mint egy nap alatt hétmillió kedvelést gyűjtött be, na meg persze több tízezer elismerő hozzászólást.