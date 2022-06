Palvin Barbi ezúttal New York utcáin volt látható legújabb szettjében.

Fotó: Edward Berthelot / Getty Images Hungary

A nemzetközileg is hihetetlen népszerűségnek örvendő magyar modellről már jó ideje tudni lehet, hogy életvitelszerűen él Amerikában. Nem meglepő tehát, hogy a New York-i napsütéses idő beköszöntével új külsővel örvendezteti meg a követőit. A klasszikus farmer viselet, láthatóan még a legforróbb nyári napokon is egyszerre tud stílusos és letisztult választás lenni. A modellről készült képek most szintén ezt hivatottak bizonyítani.