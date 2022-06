Nincs is szebb, mint egy kis időutazás a korai internet világába.

Nemrég felelevenítettük azMSN Messenger történetét, illetve nemrég a Microsoft végleg lelőtte az Internet Explorert, ami szintén a korai internetezés egyik megkerülhetetlen mérföldkövének számított.

Fotó: YouTube

Aki a 2000-es évek elején volt gyerek, és abban a szerencsés helyzetben volt, hogy már akkoriban is internetezhetett, biztosan találkozott a böngészőn keresztül futtatható flash játékokkal.

Felsorolni is nehéz lenne, mennyi ilyen játék állt rendelkezésünkre, amik többsége a flash player hiányában ma már nem elérhető, vagy csak némi ügyeskedés mellett futtatható.

Most összeszedtünk néhányat azokból, amikkel gyerekfejjel találkozhattunk akkoriban, így érdemes lesz váltani egy jegyet a nosztalgiavonatra, miközben végig böngésszük a videókat.

Egy komplett gyűjtemény is akad :

És még egy kis nosztalgia:

Aki ezek után is szeretne egy kicsit elmerülni a régi internet világába, ajánljuk figyelmébe a The Wayback Machine oldalát, amiről már egy poszt is született korábban.