A negyedik évadban debütáló Eddie Munson, pontosabban az őt alakító Joseph Quinn eddig leginkább csak brit sorozatokban vagy kisebb szerepekben tűnt fel, mégis valahonnan rögtön ismerős volt a netflixes horrorsorozat nézőinek.

Néhány rajongó most megfejtette a rejtélyt: az angol színész pont úgy néz ki, mint Robert Downey Jr. az ő korában, felismerésüket pedig néhány egymás mellé tett képpel prezentálták, amik gyorsan terjedni is kezdtek a neten.

Való igaz, Quinn kiköpött mása a fiatal világsztárnak, aki pedig találkozott már a montázsokkal, nem tud többé ugyanúgy nézni a Pokol Tüze Klub elnökét játszó színészre.

Sandbox Miniapp

When I first saw Eddie(Joseph Quinn) on screen, I thought for a moment he was Robert Downey Jr wtf???#StrangerThings4 pic.twitter.com/ymCJCH6fya