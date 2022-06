Amikor bejelentették, hogy Ewan McGregor mellett Hayden Christensen is visszatér a DisneyPlus sorozatába, mindenki izgatottá vált, hogy Anakin Skywalker 2005 óta újra megelevenedik a képernyőn.

Christensen több interjúban is elmondta, hogy Darth Vader és Anakin szerepében is fel fog tűnni, előbbit egyébként összesen hárman alakítják a sorozatban a különböző jelenetek miatt, plusz a szinkront is James Earl Jones végzi.

A rajongók ettől csak még izgatottabbá váltak, és ugyan Vader nagyúr meg is jelenik már a második rész végén, Anakin csak a távolban, egyfajta illúzióként bukkan fel a harmadik etapban. Joggal merült fel a kérdés mindenkiben, hogy mégis mi értelme volt akkor Haydent beszervezni, hiszen a fekete páncélban gyakorlatilag bárki megbújhatna, pláne, hogy még csak nem is az ő hangját halljuk.

A választ az Obi-Wan Kenobi 5. epizódja adta meg, amiben végre teljes valójában láthatjuk a bukott jedi lovagot.

Aki nem látta még a Kenobi 5. részét, innentől spoileres talajra lépünk, csak saját felelősségre olvasson tovább.

Tehát az epizód során a Birodalom üldözi Obi-Want és Leiát, időközben pedig visszaemlékezés formájában láthatjuk viszont Anakint és mesterét, akik épp fénykardokkal edzenek. Mivel ez a Klónok támadása előtt játszódott, digitálisan meg kellett fiatalítani a most 41 éves Hayden Christensent, ami ugyan nem lett tökéletes, de igazán impozánsra sikerült.

A másik, hasonló jelenet már a Sithek Bosszúja epizód idején játszódik, amikor az immáron Darth Vaderré avanzsált Anakin könyörtelenül lemészárol egy csapat ifjoncot a 66 parancs értelmében.

Ezekben a jelenetekben tényleges Christensent láthatjuk, így végső soron ő maga is megkapta a maga szerepét a sorozatban.