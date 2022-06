Ez a férfi sikeresen elfogyasztotta Anglia legnagyobb reggelikihívását, méghozzá rekordidő alatt, majd még egy kis desszert is lecsúszott.

Jack Squires kb. 8000 kalóriát vitt be a szervezetébe azzal a laktató kajálással, amit mindössze 12 perc 50 másodperc alatt teljesített. A nem mindennapi reggeli magába foglalt 5 tojást, és kolbászt, némi szalonnát, paradicsomot, valamint hurkát és sütit is. Persze nem maradhatott el a toast kenyér sem, amihez érkezett még gomba és bab is.

Hát, egészségére.