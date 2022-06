Nem ez az első alkalom, hogy a Kardashian-lányok vegán termékeket reklámoznak.

A 43 éves valóságshow-sztár testvére, Kim Kardashian mintájárat most szintén a növényi alapú étrendet népszerűsíti követői körében. Kim próbálkozása a vegánság irányába akkor nem sült el túl jól, követői ugyanis hamar kiszúrták, hogy az általa bemutatott termékből látszólag egy falatot sem evett, hanem csak eljátszotta azt mintha az ízlene neki.

Kourtney férjével, Travis Barkerrel most hasonló promócióban vesz részt, ahogyan limuzinjuk hátuljában egy kosár vegán csirke-nuggetsel pózolnak. A pár egyébként nemrégiben házasodott össze, és jelenleg is hétről hétre a The Kardashians címmel futó sorozatukban követhetik őket a rajongók.