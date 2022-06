A legendás filmsztár legalább annyira legendás ruháján nem esett csorba – vallják a ruha tulajdonosai, a Ripley’s Believe It or Not! vállalat tagjai.

A cég 2016-ban, 3,8 millió fontért vásárolta meg a ruhát, amelyet Monroe akkor viselt, amikor 1962-ben John F. Kennedy amerikai elnöknek énekelt. A Ripley’s Believe It or Not! szerint biztos, hogy a celeb nem okozott kárt az öltözékben

– írja a Guardian.

A hír azután röppent fel, hogy a ruháról a közösségi médiában fotók jelentek meg, egy Monroe-fanatikus, Scott Fortner pedig azt állította, a ruha jelentősen megrongálódott. A képeken látszik, hogy a ruha megrepedt, és néhány kristály is hiányzik róla, sőt a híresztelések szerint még a vállpántok is tönkrementek.

Kardashian a gálát megelőző hetekben szigorú diétára fogta magát, hogy beleférjen a ruhába, ám ennek ellenére sem tudta teljesen felhúzni a cipzárt.

A Ripley’s Believe It or Not! elmondta, a ruha nagy feltűnést keltett a gálán, és újra hangsúlyozta Monroe öltözékének történelmi jelentőségét, a celeb azonban nem okozott kárt benne.