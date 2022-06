A kétgyermekes édesanya lassan fél éve költözött családjával Ázsiába, kalandjaikról pedig rendszeresen beszámol közösségi oldalán is.

Horváth Éváék nemrég egy Balihoz közeli szigetre, a csodaszép Lombokra látogattak el, ahol az egykori szépségkirálynő úszott is egyet. Éva valódi sellőként merült a hullámok alá, amelyet a medence üvegfalának, no meg egy szorgos operatőrnek hála premier plánban végignézhetnek most Instagram követői is.