Ezra Miller utolsó köreit futkorássza a Villámként.

A 29 éves színész balhéjait már követni is nehéz, az utóbbi hetekben többször került rács mögé, jelenleg pedig a hatóságok keresik kiskorú személy veszélyeztetése miatt, amire ő provokatív mémekkel reagált az Instagram-oldalán, mondván nem kaphatják el, épp egy másik univerzumban van.

Joggal tette fel a kérdést mindenki, hogy mégis mikor fog a Warner Bros. lépni az ügyben, elvégre az amúgyis hánytatott sorsú The Flash-mozi hamarosan a mozikba kellene, hogy kerüljön, amiben ugyebár Ezra Miller alakítja még a skarlát gyorshajtót.

Felmerült, hogy a filmből teljesen kivágják Millert, ám mivel a főszereplőről van szó, ezt elég költséges lenne megtenni, így ezt elvetették a stúdiónál. Azonban a Warner Bros. fejesei eldöntötték, hogy a The Flash után megválnak Millertől, még abban az esetben is, ha nem lesz több balhé, vagy vád ellene.

A Deadline értesülési szerint, a Warner korábban igyekezett segíteni Millert a problémái megoldásában, de semmit sem javult a helyzet, így leveszik róla a kezüket.

A 2023-ban debütáló The Flashben egyébként Michael Keaton is visszatér Batman szerepében, de mellette még Ben Affleck is magára ölti a denevérgúnyát, így ha Miller miatt sokan nem is akarnak elmenni a filmre, talán a két Denevérember megmentheti az egyébként is méregdrága alkotást a totális bukástól, amit épp a főszereplő idézhet elő.