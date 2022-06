Még mindig tudja tovább fokozni a sztárparádét Denis Villeneuve!

Tavaly ősszel debütált a mozikban Frank Herbert 1965-ös Dűne című regényének filmváltozata Denis Villeneuve rendezésében, a látványos sci-fi pedig egyaránt a nézők és a kritikusok kedvence lett.

A már akkor is hatalmas nevekkel (Timotheé Chalamet, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Zendaya) kalibráló szuperprodukció második részét szinte rögtön a premier után be is jelentették, nem sokkal később pedig kiderült, a folytatásban felbukkanó új szereplőket szinte mind A-listás színészek keltik majd életre.Christopher Walken, Florence Pugh és Austin Butler után most újabb világsztár csatlakozik a készülő második részhez, a Variety információi szerint Lady Margot szerepét ugyanis Léa Seydoux kapta.

Az eredeti történetben Lady Margot Paul Atreides egyik legfontosabb szövetségese a herceg Harkonnenek ellen vívott háborújában, ahogy a karakter férje, Fenring gróf is - neki viszont egyelőre nincs még megformálója, így nem kizárt, hogy más világsztárt is láthatunk majd a várhastóan 2023. októberben mozikba kerülő filmben.