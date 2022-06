A valóságshow–sztár kissé kellemetlen helyzetbe került a minap, hatéves gyermeke ugyanis egy élő Instagram videóban kezdett el rosszalkodni.

Kim Kardashian New Yorkból, egy autó hátsó ülésén utazva jelentkezett be több millió követőjének kedden, a videó elején pedig arra biztatta mellette ülő fiait, a hatéves Saint–et és a hároméves Psalm–et, hogy köszönjenek be ők is. A nagyobbik gyerek eleget is tett a kérésnek, és a kamerába hajolva közölte:

Helló, dilisek!

Édesanyja rögtön rá is szólt, hogy ezt fejezze be, de a kisfiú azért még üzent egyet Kim követőinek: „Ha ezt épp nézed, utállak téged!”

A világsztár ezután újból fegyelmezni kezdte Saint–et, mialatt öccse hangosan gügyögni és motyogni kezdett.

„Nézd meg, mire tanítod őt!”–mondta Kim, végül pedig az ablakon keresztül egy játékboltra mutatott.

„Ez egy olyan dolog, amit nem fogsz látni, mert csúnya dolgokat mondasz.”

