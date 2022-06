Ez az 1747-es szakácskönyv tartalmazza az első angolul írt curry receptet, hamarosan pedig aukcióra fogják bocsájtani.

A recept alapján az ételhez szükség van nyúl vagy baromfi húsra, némi hagymára és borsra, rizsre, pirított koriander magokra, de a hagyma, a gyömbér, illetve a chili ehhez nem fog kelleni. A történelmi receptet a The Art of Cookery Made Plain and Easy című szakácskönyvben találták, amit 275 évvel ezelőtt vásároltak egy kínai boltban, Londonban. A receptet Hannah Glasse írta, a könyv pedig egy ideig John Le Mesurier, egykori katona tulajdonát is képezte, aki nem mellesleg a Csatorna-szigetek kormányzójának utolsó örököse is.

A curry recept mellett persze számos étel korai verziója megtalálható, de még egy orvos figyelmeztetése is, ami a kávé és a tea veszélyeire hívja fel az olvasó figyelmét.

A könyv 40 évig volt Caroline Crisfordnál, aki szenvedélyes szakácskönyv gyűjtő volt. Crisford komplett gyűjteménye pedig hamarosan kalapács alá kerül, nem kevesebb, mint 80 ezer fontos kikiáltási árral.