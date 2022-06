A latin könnyűzene ikonikus előadója láthatóan nem hajlandó az öregedésre.

Fotó: Phillip Faraone / Getty Images Hungary

Hiába már kerek 50 éves a Puerto Ricó-i énekes, az idő vasfoga egyszerűen nem képes fogni a kirobbanó életigenlésén és a fiatalos kinézetén. A Livin' La Vida Loca dalszerszerzője továbbra is töretlenül koncertezik világszerte, illetve most a People–magazin fotózásán azt is bebizonyította, hogy a kor számára továbbra is csak egy szám marad.