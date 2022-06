Az egyetemista srác Redditen érdeklődött a többi felhasználótól, szerintük lehet-e egészségügyi kockázata a rendszeres kutyatápevésnek. Spoiler: igen.

Egy Reddit-felhasználó úgy döntött, tovább bővíti a platformon fellelhető szürreális esetek hosszú listáját, és tanácsot kér az internet népétől. A nevét ugyan nem vállalta (teljesen érthető okokból), de a történetét azért őszintén elmesélte:

annyira le van égve anyagilag, hogy rászokott a kutyatápra, és most azon aggódik, lehet-e baja annak rendszeres fogyasztásától.

Először egy felelsz vagy mersz kihívás miatt kóstolta meg a szárazeledelt (mint hangsúlyozta, csak és kizárólag azt eszi), és legnagyobb meglepetésére nem volt olyan rossz, ezért úgy döntött, a spórolás jegyében elkezdi főétkezéseit ezzel helyettesíteni. A helyzet annyira elfajult, hogy már a lakótársai is észrevették, ipari mennyiségben hordja haza a kutyaeledelt, pedig nincs is háziállata, így kénytelen volt elmondani nekik az igazságot.

Valószínűleg őket is legalább annyira meglepte a vallomás, mint a többi Reddit-tagot, akik a kommentek alapján padlót fogtak az olvasottaktól. Akadtak szerencsére azért segítő szándékú fórumozók is, akik választ is adtak a kérdésére, és arra biztatták a fiút, szokjon le a dologról, mert nagyon nem egészséges.

„A tápok az állatok emberi fogyasztásra nem ajánlott részeit is tartalmazhatják, például csontokat, csőrt, és egyébként sincs bennük sok tápanyag” – írták az egyetemistának, más pedig azt tanácsolta, inkább egyen babot és rizst, ha annyira szűkölködik, mert a kutyatápnál az is fényévekkel jobb.

(via SzeretlekMagyarország)