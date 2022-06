Pénteken már bele is vethetjük magunkat a Stranger Things 4 Vol.2 utolsó két epizódjába, a közelgő végjáték kapcsán pedig az alkotók beszéltek egy kicsit arról is, hogy mi lesz azután, hogy lepörgött az 5. évad is.

A DeadLinenak adott interjú során, a Duffer fivérek elárulták, hogy már létezik egy verzió a Stranger Things spinoffhoz, amit párhuzamosan fejlesztenek az utolsó évaddal, ám egészen biztos, hogy nem együtt fogják forgatni a kettőt.

"Szerintem azután kezdünk neki igazán, hogy végeztünk a mostani évad vizuális trükkjeivel, aztán Matt és én belevetjük magunkat a dologba" - mondta Ross Duffer.

"Amiért még nem csináltunk semmit, az az, hogy nem akarjuk a rossz indok miatt elkezdeni. Fel kell tenni a kérdést, hogy ez olyasmi-e, amit akkor is meg akarunk alkotni, ha esetleg nincs köze a Stranger Thingshez? És határozottan igen a válasz. Még ha a végén le is vesszük róla a Stranger Things címet, nagyon izgatott vagyok a dolog miatt. De nem fogjuk, és nagyon más lesz így is, mint amire bárki számít, beleértve a Netflixet is" - folytatta Matt Duffer.