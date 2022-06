A Westworld-sorozat szőkesége mindenkit ámulatba ejtett gyönyörű énekhangjával.

Fotó: Theo Wargo / Getty Images Hungary

A háromszoros Emmy-jelölt színésznő Jimmy Fallon műsorának vendégeként egyik új szerepéről mesélt, amiben lehetősége adódott eljátszania Madonnát. A Weird: The Al Yankovic Story címmel érkező filmben a híres énekesnő igaz csak amolyan mellékesen fog feltűnni, de Wood teljes átlényegülése a szerepébe, még így is letaglózta a közönséget. Rögtönzött előadásában elénekelte Madonna Material Girl című emlékezetes számát, de a lendülettel szinte maguktól jöttek a további dallamok, amely alakításáért valószínűleg még a pop királynője is odáig lenne.