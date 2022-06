Semmi extra, csak újabb rekordot sikerült felállítania Billie Eilish-nak, ezúttal anglia legnagyobb fesztiválján, a Glastonburyn.

A koronavírus-járvány miatt 3 év szünet után, hatalmas erőbedobással zajlott a hétvégén Anglia legnagyobb fesztiválja, a Glastonburyt, amelyre világszerte érkeztek a bulizók és a fellépők is. Az egyik húzónév idén Billie Eilish volt, aki péntek este adott hatalmas koncertet a dél-angliai településen, és ezzel egyúttal történelmet is írt.

Ő ugyanis a maga 20 évével az eddigi legfiatalabb előadó, aki szóló headlinerként fellépett a Glastonbury színpadán a fesztivál történelme óta.

Nem ez az egyetlen rekord, amelyet az ifjú énekesnő tart: csak, hogy párat említsünk, a híres-neves Coachella amerikai fesztiválnak is ő a valaha volt legfiatalabb headlinere, az első 21. században született, aki Billboard-első dal (Bad Guy), album (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), és Oscar-díj büszke tulajdonosa, valamint az első női eladó, aki az összes kiemelt kategóriában Grammy-díjat nyert.