Majoros Hajnalka elengedte magát.

Fotó: @majesz187 / instagram

A rapper még szombaton lépett fel a Volt fesztivál nagyszínpadán, melyről korábban már több fotót is videót is megosztott – most azonban egy teljesen más poszttal jelentkezett. Mint kiderült, a fellépésre felesége, Majoros Hajnalka is elkísérte, aki a backstage-ben egy hatalmasat bulizott, erről pedig videó is készült.

Hajnal mulat

– írta Majka a videóhoz, melyet Instagram-oldalára töltött fel. Íme: