A napokban került fel a Disney+ kinálatába Sam Raimi filmje, a Doctor Strange az őrület multiverzumában, ahol Benedict Cumberbatch többszörösen is visszatért, mint a Marvel-filmek kedvenc varázslója. A film audiokommentára közben Michael Waldron, a film forgatókönyv írója elárulta, hogy eredetileg egy sokkal sötétebb befejezést terveztek az MCU első horrorjának is kikiáltott mozifilmnek.

Fotó: youtube

Aki még nem látta a filmet, innentől kezdve spoilerek jönnek.

A film egy pontján, Strange találkozik egy másik univerzumbeli másával, aki gyakorlatilag a varázsló gonosz verziója (Sinister Strange néven fut - a szerk.) , ráadásul birtokában van annak a könyvnek, ami megfertőzte Wanda elméjét is.

A két Strange harcolni kezd, ami a gonosz verzió halálával végződik, az életben maradt varázsló pedig igy már hozzáfér a sötét varázslatokat tartalmazó könyvhöz, aminek segítségével le is tudja győzni a Skarlátboszorkányt.

Igen ám, de ehhez át kellett vennie az uralmat a saját univerzumában eltemetett, másik verziója felett, Wong pedig meg is jegyzi, hogy mivel Strange használta a könyvet, biztos, hogy lesz valami negatív következménye a dolognak. Nos, az eredeti verzióban végül annyi történik, hogy Strange kap egy harmadik szemet, ráadásul valószínűleg azt, amit gonosz verziója is megvillantott korábban, majd a semmiből felbukkanó Charlize Theron karakterével eltűnik egy portálon és gördül is a stáblista.

Waldron szerint felmerült, hogy a film úgy végződjön, hogy a halottnak hitt gonosz Strange testet cserélt a fő univerzumban élő verziójával, aki időközben csapdába is esett, a stáblista előtt pedig felcsendült volna Vincent Price ikonikus nevetése Michael Jackson Thriller című videóklipjéből, miközben Sinister Strange felfedi magát a közönség előtt.