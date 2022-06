A Vogue olaszországi kiadásának címlapján ezúttal Zendaya szerepel, akiről mámorító fotósorozatot készített a magazin.

Fotó: Instagram / vogueitalia

A gyönyörű színésznő egy különleges, de tematikájában azért láthatóan az Eufóriára hajazó fotózáson vett részt a Vogue jóvoltából, amelynek végeredményeit most megosztotta Instagram oldalán.

Ahogy a sorozatban, úgy ezúttal is látványos, színes és mélyrózsaszín, könnyekre emlékeztető sminket is varázsolt az olasz divatmagazin csapata az Emmy-díjas sztárnak, aki a ruhákat is sűrűn cserélgette a közzétett képek láttán.