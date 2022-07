Saját önéletrajzi filmet kap a svédek öntörvényű, de aranylábú futballistája.

Az AC Milán 40 éves csatára sérülései ellenére is nagyszerű szezont tudhatott magának, hiszen a klubhoz érkeztekor tett ígéretét még így is sikerült megvalósítania, és bajnokként ünnepelhettek az idény végén a piros–feketék. A világklasszis futballista, még ha nem is tudott akkora szerepet vállalni az idei olasz bajnokságban mint azt szerette volna, mégis sikerült közös erőfeszítéssel közelebb küzdenie magát a csapatának az európiai élmezőnyhöz.

A svédek forrófejű, de nem csak szájkaratés labdarúgójának karrierjével már mi is foglalkoztunk, viszont most úgy tűnik, végre elérkezettnek látták azt megfilmesíteni. A tavaly készült alkotás a Malmöből indult, balkáni bevándorlók gyermekeként felnővő Zlatan Ibrahimovic karrierjének kihívásait mutatja be, mely karrier végül olyan nemzetközi csapatokban csúcsosodik ki, mint az Ajax, Juventus, FC Barcelona, PSG, Manchester United és az AC Milán.

A Nevem Zlatan címmel érkező életrajzi filmet augusztus 18-tól fogják vetíteni a hazai mozikban.