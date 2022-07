Úgy tűnik, igaznak bizonyultak a találgatások: valóban megkérték a műsorvezető kezét!

Miután Marsi Anikó és Palik László házassága 16 év után tavaly véget ért, a Tények háziasszonyára hamar rátalált a szerelem: Gábor nevű kedvesével már több mint egy éve alkotnak egy párt, kapcsolatukat pedig szinte a kezdetektől felvállalták a nyilvánosság előtt is.

Fotó: TV2

Pár hete már szárnyra kaptak azok a hírek is, hogy szerelmüket magasabb szintre emelik, miután egy interjú alatt kiszúrták Marsi ujján a csodásan csillogó gyűrűjét. Akkor a tévés arról beszélt, azt az ékszert édesanyjától kapta, de elárulta, Gábor is adott neki egyet, bár sosem jelentette ki, hogy eljegyzési szándékkal. Most azonban nincs több kétség, a Bors észrevette, hogy a férfi legújabb Instagram-posztjában „gyönyörű menyasszonyának” nevezi Marsi Anikót, azaz tényleg megtörtént a lánykérés.