Romantikában nem volt hiány a Brooklyn hídon, ahol megkérték Nagy Bogi kezét.

Fotó: Instagram

Az énekesnő Instagramon mutatta meg a nem mindennapi lánykérésről készült fotót, amire a Brooklyn hídon került sor. Bogi persze igent mondott a nagy kérdésre, és láthatóan mindketten nagyon boldogok.

A Csináljuk a fesztivált! egykori zsűritagja és kedvese, Nyári Marcell további pillanatokat is megosztott a New York-i kalandozásról, például megjárták az Empire State Building tetejét is.