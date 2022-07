Bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe az a férfi, akinek amputálni kellett az egyik karját és lábát, ám ez nem akadályozta meg abban, hogy egymaga körbe hajózza az egész bolygót.

A 44 éves Dustin Reynolds részegen balesetezett motorjával, aminek az lett a következménye, hogy amputálni kellett a bal karját és lábát. A férfi korábban soha nem vitorlázott, ám a YouTube, néhány könyv segítségével, amiből saját bevallása szerint nem is értett mindent elsajátította a tudást, és egymaga indult útnak a világ körül, amiről számtalan felvétele is született.

Dustin 20 dollárral a zsebében útnak indult Hawaiiról 2014 júniusában, egy olyan hajón, amit nem alakítottak át arra, hogy egy testi fogyatékossággal rendelkező személy is tudjon kezelni, így a férfi kénytelen volt ezt is megoldani. Mindezt végül úgy sikerült, hogy Dustin a bal karja hiányában a fogával húzta fel a vitorlát például, de még így is eljutott 36 országba a hét éven át tartó útja során.

"Elvesztettem a bal karom és a lábam, anyagilag totális csőd voltam, ami valahogy mégis életem legnagyobb kalandjához vezetett" - árulta el a kalandor.