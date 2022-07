A szerencsétlen történetet TikTokon osztotta meg az internet népével Izzy, videóját pedig már közel 2.5 millióan látták.

Fotó: TikTok

Eredetileg a Big Time Rush koncertje miatt vállalkozott a hatalmas útra egy Izzy nevű amerikai lány, aki az Egyesült Államok észak–nyugati részéből 4000 kilométert utazott egészen New Yorkig, hogy élőben hallja kedvenc zenekarát. Eléggé el is fáradt amire megérkezett hoteljébe, de nem tervezett aludni, ezért nem is húzott ébresztőórát. Ennek ellenére délután négy óra körül teljesen kidőlt.

Éjfélkor aztán felébredt – csakhogy a buli addigra már véget ért.

A fiatal természetesen teljesen kiborult, elmondása szerint órákat sírt, végül másnap hazament Seattle-be, ugyanis csak a koncert végett ment a nyugati partra. A potyakaland ráadásul igen sok pénzébe is került, csak a belépőért 95 ezer forintnyi dollárt fizetett, a szállásról és a repülőjegyekről nem is beszélve.

