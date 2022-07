Kétségtelen, hogy a Stranger Things 4. évadának legjobb jelenete, amikor Eddie Munson az Upside Downban adja elő a Metallica Master of Puppets című dalát, ezzel odacsalva magához a demodenevérek seregét.

A jelenetre a zenekar is reagált egy Instagram-posztban, ahol elmondták, hatalmas megtiszteltetés, hogy fontos szerepet játszhatnak Eddie életében, és örülnek, hogy ismételten együtt dolgozhattak a sorozat készítőivel.

"Az, ahogy a Duffer fivérek beleviszik a zenét a Stranger Thingsbe, mindig is valami egészen különleges volt, így nem csak amiatt váltunk izgatottá, hogy a Master of Puppets benne lesz a sorozatban, hanem attól is, hogy milyen körítésben jelenik majd meg. Eldobtuk az agyunkat a kész verziótól, annyira jól sikerült, hogy néhányan abból kitalálták, hogy melyik dal lesz, hogy csak egy pár másodpercre látták gitározni Joseph Quinn kezeit az előzetesben. Hát mennyire király már ez?" - olvasható a bejegyzésben.