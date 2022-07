És nem sokon múlt, hogy az alsója is hasonlóképp végezze.

Fotó: Instagram

Nagyon felszabadultan érzi magát nászútján Britney Spears, legalábbis erről árulkodik legfrisseb videója az Instagramon. A szőke énekesnő egy trópusi szigeten ünnepli házasságkötését férjével, Sam Asgharival, ahonnan be is jelentkezett közösségi oldalára.

A meleg és a szerelem annyira túlfűthette Spearst, hogy nemes egyszerűséggel levetette a melltartóját, úgy vonult a parton és pancsolt a vízben. A fürdőruhaalsója is nagyon zavarhatta a popsztárt, a videóban ugyanis végig azt tologatja lefelé – többen meg is jegyezték a bejegyzése alatt, hogy már elmúlt 2005, és ő sem 20 éves többé, így lehet lassan ideje lenne leállnia ezzel. Ettől függetlenül persze rajongói is nagyon örülnek, hogy végre őszintén boldog kedvenc énekesnőjük.