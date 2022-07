Az egykori szépségkirálynő a követői szerint egyre jobban néz ki.

„Megint hoztam Nektek egy before after képet”– köszönt be követőihez Instagram oldalán Horváth Éva, aki úgy döntött, jó pár évvel ezelőtt készült tengerparti fotóját alkotja (részben) újra. A régebbi magazinos képen a modell mindössze egy kendőt viselt dereka köré kötve, amelyet most bikinivel helyettesített, és leírása szerint az egykori profi stábja is családjára redukálódott, de a végeredmény így is lenyűgözte a rajongóit. Többen megjegyezték, a kétgyermekes anyuka egyre csak szebb lesz, és vékonyabb is friss fotóján.