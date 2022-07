Újabb képek érkeztek az Amazon Prime-on debütáló Gyűrűk Ura sorozathoz.

Fotó: Instagram

Közelebbről is szemügyre vehetjük Középfölde lakóit, ugyanis az IGN jóvoltából érkezett néhány fotó a Gyűrűk Ura: a hatalom gyűrűi című sorozatból, ahol minden fontosabb karaktert felvonultatnak.

A történet sok ezer évvel a Hobbit és a Gyűrű szövetsége eseményei előtt fog játszódni, és már azt is lehet tudni, hogy rendhagyó módon női orkok is lesznek a sorozatban, illetve az Amazon már berendelte több évadot is belőle.

A sorozat egyébként durván megosztja a rajongókat, ugyanis sokak nem tudnak elvonatkoztatni Peter Jackson trilógiájától, és az sem segít a helyzeten, hogy a Hatalom gyűrűiben lesznek olyan változtatások az eredeti műhöz képest, ami egyesek szerint egyenesen szentségtörésnek számít. Ilyen például a női orkok, vagy épp a színes bőrű tündék jelenléte.