Igazán romantikus körülmények között, New Yorkbankérte meg szerelme Nagy Bogi kezét, aki természetesen igennel felelt párja kérdésre. Azt énekesnő most részletesebben beszélt a lánykérésről az RTL Klub Reggeli című műsorában, ahol a gyűrűjét is megcsodálhatták a műsorvezetők.

Mint kiderült, Nagy Bogi semmit sem sejtett Marci szándékából, így nem is nagyon akart szerelme után menni New Yorkba, úgy kellett őt győzködni, hogy a férfi konferenciája után csatlakozzon hozzá a tengerentúlon. Végül úgy döntött, megenged egy kis szünetet magának, így repülőre ült – és milyen jól tette!

„Kimentünk napfelkeltét nézni a Brooklyn hídra, mondta, hogy vegyünk fel valami szép ruhát, csináljunk majd képeket, de nekem még akkor sem esett le″ - idézte fel a történteket a friss menyasszony. A párt közben egy fotós is követte titokban, hogy megörökítse a nagy pillanatot, aki pezsgőt is vitt az ünnepléshez.

Amikor megkérdezte nem is válaszoltam, csak elkezdtem ugrálni

— mesélte Bogi, hozzátéve: persze utána kimondta az igent, azóta pedig el is kezdték tervezgetni az esküvőt, ami reményeik szerint jövő nyáron lesz.