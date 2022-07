Hat évnyi kutatás-fejlesztést követően, a mérnöki tervezés következő nagy dobásaként számítanak a forradalmi járműre.

A készítők a prototípusgyártás és tesztelés után, várhatóan idén ősszel küldenék gyártásba a Lightyear 0 névre keresztelt autót. A napelemes járgány a készítők ígérete szerint lehetővé tenné a sofőrök számára, hogy akár 7 hónapon át szabadon utazhassanak anélkül, hogy csatlakoztatnák azt bármiféle töltőállomáshoz. A fejlesztőcsapat elmondása szerint elsődleges koncepciójuk az volt, hogy megalkossák

minden idők legfenntarthatóbb kocsiját a nap energiáját segítségül hívva.

Az ominózus vállalás most megvalósulni látszik a jármű tetejére szerelhető legújabb, dupla ívű napelemtáblák szabadalmának köszönhetően, amely napelemek képesek lesznek a járművet menetközben vagy leparkolt állapotban is tölteni. Mindez persze csak optimális körülmények között lehetséges, mivel az eltérő éghajlatú országok között jócskán változhat az elektromos autó teljesítőképessége is. Mindenestere a jármű a maga 110 km/órás sebességével, már így is az egyik leghatékonyabb elektromos járművek közé tartozik.