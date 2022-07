Ha az hittük, nem lehet hova fokozni tovább a Stranger Things 4. gitározós jelenete körütti őrületet, nagyot tévedtünk.

A Metallica ugyanis most meglépte a váratlant, és előadták a sorozat új évadának már–már ikonikussá váló performansza alatt szóló Master of Puppets című számukat, Hellfire Club–os pólóban. A felső, amelyen a hawkinsi Dungeons&Dragons társasjátékklub logója látható, a sorozatban feltűnt többek közt Dustin és Eddie karakterén is, sőt, a vagány rocker ezt viselte akkor is, amikor az Upside Down világában a húrok közé csapott.

A zenekar tagjai korábban arról beszéltek, hatalmas megtiszteltetés viszonthallani slágerüket az évadzáró epizódban, Instagramon megosztott videójukat pedig ezúttal nem Chrissynek, hanem Eddie–nek ajánlották:

A Metallica basszusgitárosa, Rob Trujillo ráadásul annyira megszerette a Stranger Things–es felsőjét, hogy péntek esti lisszaboni koncertjükre is ezt vette fel. Mondanunk sem kell, a rajongók külön imádták érte.