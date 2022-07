Ciara és Russel Wilson az egész családdal együtt jelent meg a Dolce & Gabanna férfi divatbemutatóján.

Fotó: Instagram

Az énekesnő és férje magukkal vitték Future Jr, 8 és Wint is, illetve a most 23 hónapos kislányukat, Siennát is a divatbemutatóra, ahol Ciara úgy festett, akár egy istennő.