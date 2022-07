Kim Kardashian és Pete Davidson lassan egy éve van együtt, a közös képeik pedig egyre gyakrabban landolnak a valóságshow-sztár Instagram oldalán – ilyen meghitt fotókat azonban eddig nem kerültek nyilvánosságra róluk.

A képsorozaton otthonukban láthatjuk a szerelmeseket, ahogy együtt mosolyognak, napoznak, sőt Kim olyan fotókat is megosztott, amelyen épp Davidson meztelen hasán pihenteti lábait. A jelenetek valószínűleg a The Kardashians valóságshow hamarosan megjelenő 2. évadából származhatnak, amelynek most debütált előzetesében is feltűnik egy rövid, de annál erősebb jelenetben Davidson, aki még mobilját is elhajítja, amikor barátnője megkérdezni, elmegy–e vele gyorsan zuhanyozni.

Kim posztjának nyitóképén, a párról készült közös szelfin pedig egy romantikus dolgot szúrtak ki a szemfüles rajongók: a humorista nyakát egy új, „Jasmin ∞ Aladdin” tetkó díszíti. A felirat feltehetőleg az első csókuknak állít emléket, a Saturday Night Live műsorban ugyanis a meseszereplőknek beöltözve kerültek először igazán közel egymáshoz a hírességek.

(via 24.hu)