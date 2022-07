A 8 éves herceg először látogatott ki a tornára, ami a róla készült képek alapján közepesen kötötte le.

Fotó: Gettty Images

Ahogyan ugyanis öccse, Lajos herceg végig grimaszolta a Platina jubileumi ünnepség nyitó–és záróműsorát, úgy most a teniszpálya szélén ülve Katalin hercegné és Vilmos herceg idősebbik fia is megmutatta, milyen vicces arcokat is tud vágni.

A közvélemény szerint a kisfiú mókázása teljesen érthető, hiszen György is nagyon fiatal még – sokak szerint csoda, hogy egyáltalán végig tudta ülni a versenyt, aminek trófeáit egyébként édesanyja adta át a győzteseknek.