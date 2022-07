Egyre több TikTok videón találkozhatunk látványosan szenvedő férfiakkal, akik nem sejtették, mi vár rájuk, amikor felhelyezték a menstruációs fájdalom-szimulátort.

Fotó: TikTok

A Somedays nevű cég szerkezete eredetileg a görcsöket csökkenteni hivatott, ám van rajta egy funkció, amellyel szimulálhatóak is a havi ciklusok során átélt fájdalmak. Mivel a legtöbb nőnek ez a kellemetlen élmény alapjáraton is megadatik, most vállalkozó szellemű férfiak kezdték el kipróbálni, milyen is hölgytársaik sorsa a menstruáció alatt.

A felvételek magukért beszélnek: a legtöbben összegörnyedve vagy jajgatva próbálják elviselni, ahogy a kis gép teszi a dolgát, de egy áruházi standon bepróbálkozó, először nevetgélő srác végül a térdeire is rogyott, ahogy magasabb fokozaton lendült akcióba a Somedays. A szerkezetet kezelő hölgy ezután elárulta neki, az imént átélt görcsök még mindig nem a maximális fájdalomszintet utánozták. A videó már több mint 1 millió megtekintésnél jár.

A kommentek között valaki viccesen arról érdeklődött, hol lehet jelentkezni erre a munkára, míg más azt írta, szerinte minden férfinak ki kéne egyszer próbálnia ezt a dolgot.

(via Indy100)