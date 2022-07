Az énekesnő legutóbb még csak a bikinfelsőjétől szabadult meg, most azonban tényleg fedetlen bájakkal csobbant a vízben.

Britney Spears nemrég ódákat zengett új, férjével közös villájuk medencéjéről, most pedig ki is próbálta azt. A dolog pikantériája, hogy mindezt anyaszült meztelenül tette, ráadásul a szirénként csobbanó énekesnőről fotók is készültek a víz alatt, amelyeket az alábbi címmel (és egy figyelmes, de sokat nem takaró satírozással) osztott meg Instagram oldalán:

Csak ússz és ússz!

Magasröptű gondolatok ide vagy oda, Britney rajongói odavoltak a képekért, amit tényleg erősen 18+–os tartalma miatt ide kattintva lehet megtekinteni. A hozzászólások közt többen arra jutottak, albumborító is lehetne a fotó.