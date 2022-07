Az biztos, hogy ilyen szettben nem sűrűn látjuk a celebet.

Kim Kardashian épp New Yorkban tevékenykedik, nemrég pedig sikerült lefotózni, amint elindult az éjszakába. Ami nem is lenne különösebben érdekes, ám a Kardashian-klán tagja tetőtől talpig melegítőbe búj, amit egy akkora napszemüveggel fejelt meg, hogy az embernek akaratlanul is egy légy jut róla az eszébe.