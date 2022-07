A színész és modell párja 2018 óta vannak együtt.

A felhőkarcolók árnyékában indult sétára Robert Pattinson és szerelme, Suki Waterhouse. A Batman 36 éves sztárját kedd délután kapták lencsevégre, ahogy a modell-színész barátnőjével kézen fogva andalog New York utcáin.

A sztárpár ugyan már négy éve van együtt, eléggé óvják kapcsolatukat a nyilvánosságtól, és feltehetőleg ezúttal is szerették volna elkerülni, hogy felismerjék őket. Ezért is húzhatott Pattinson baseballsapkát és arcmaszkot lenge nyári szettjéhez, de úgy tűnik, ez is kevésnek bizonyult a szemfüles fotósokkal szemben.