Végre képeken is láthatjuk a színpadra megálmodott Peaky Blinders előadást, ami a The Rise at Camden Garrison címet viseli.

Fotó: Instagram

A BBC sikersorozatának utolsó évadát már láthattuk idén, ám míg várunk a minden szálat elvarró filmre, addig sem maradunk Tommy Shelby nélkül, ugyanis a színpadon is visszaköszönnek a Peaky Blinders tagjai.

A élő showban Craig Hamilton alakítja Tommy Shelbyt, aki mellett jelen lesz Arthur Shelby, ezúttal Kieran Mortell előadásában, de találkozhatunk majd Ada, John és a család többi tagjával is.