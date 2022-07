Aki még nem látta a sorozat negyedik évadát, előre figyelmeztetjük, spoileres tartalom következik.

A Stranger Things 4. évada nem szűkölködött lenyűgöző látványelemekben, de speciális effektekben sem. Most két grandiózus jelenethez mutatott a sorozat behind the scenes, azaz színfalak mögötti felvételeket – igen, az egyik a híres–neves gitározós rész, amelynél az Eddiet–t alakító Joseph Quinnt láthatjuk, amint hangszerén a Master of Puppets akkordjait gyakorolja. Ha valakiben idáig kétséges lett volna, a színész tényleg el tudja játszani a Metallica slágerét, nem csupán improvizált:

Amennyiben inkább a demogorgonok iránt érdeklődik, most megnézheti, hogy is készült a szörnyeteg börtönbéli vérengzős belépője. Nem túlzás kijelenteni, professzionális munkát végeztek a CGI-ért felelős szakemberek, a felturbózott jelenet után ezért kicsit komikusan hatnak a nyers felvételek.