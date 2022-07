A celebritás ezúttal sem aprózta el a róla készült fotózás részleteit.

Fotó: Jesse Grant / Getty Images Hungary

Kim Kardashian nővére, a világ egyik legnagyobb követőtáborával rendelkező modellhez hasonlóan, aktívan képviselteti magát a közösségi médiában, amit mostani merész képsorozata is jól mutat. Travis Barker, a Blink-182 dobosának kedvese ezúttal is kihívó öltözetet választott, mely éjfekete viselet, már többször is jó választásnak számított Kourtney lehengerlő kisugárzásához.