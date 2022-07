Noah Schnapp megerősítette, hogy karaktere, Will valóban homoszexuális, és gyengéd érzelmeket táplál barátja, Mike iránt.

Will szexualitása komoly vita tárgyát képezte a Stranger Things negyedik évada közben, illetve után a rajongók körében, ugyanis nem volt konkrétan kimondva, hogy a fiatal a saját neméhez vonzódik, de bőven volt erre utalás az epizódok alatt.

Nemrég maga a Willt alakító Noah Schnapp tett pontot a dolog végére, aki ezt mondta:

„100%, hogy meleg és szereti Mike-ot. Ebben az évadban eléggé egyértelművé vált, hogy gyengéd érzelmek fűzik Mike-hoz. Már az első évadban is volt rá utalás, ami szép lassan egy újabb sztoriszállá nőtte ki magát. A negyedik évadban úgy játszottam el a szerepet, hogy Will szereti a legjobb barátját, de küzd azzal, hogy Mike vajon elfogadja-e őt, vagy sem. Egyfajta selejtnek érzi magát, aki nem tartozik sehová. Will mindig is így érzett. Mindegyik barátjának van barátnője, mindenki bele illik a saját kis körébe. Will soha nem találta meg a maga helyét. Szerintem ezért is szeretik sokan őt, mert nagyon valóságos figura” – mesélte a fiatal színész, aki eddig azért kerülte a kérdést, mert úgy érezte, hogy spoileres lenne erről beszélnie.

