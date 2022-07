A Manchester United sztárja 37 évesen sem lassít a tempón, már ami a kondizást illeti.

Cristiano Ronaldo nem csak labdaérzéke, de elképesztő izomzata miatt is méltán híres. A világsztár focista persze tesz is érte, hogy évtizedek óta félistenekre hajazó teste legyen, egészségesen étkezik és keményen edz, amelyre remek bizonyíték legújabb Instagram bejegyzése is. A fotón a félmeztelen Ronaldo egy edzőteremben látható, ahogy megfeszült izmokkal kondizik:

„Kemény munka” – írta posztjához a labdarúgó, akinek követői őszinte elismerésüket fejezték ki a hozzászólások között.