A milliárdos ezúttal Demi Lovato legújabb videóklipjében kapott szerepet.

Most sem okozott csalódást rajongóinak Paris Hilton! Az újabban DJ-ként fellépő híresség ezúttal Demi Lovato friss, vadulós videóklipjében tűnik fel, méghozzá egy igazán látványos, tetőtől talpig fekete hálós szerelésben. A Macskanőre hajazó szőkeség motorra is pattant a felvétel kedvéért, az erről készült fotókkat pedig megörvendeztette Instagram követőit is.