Brett Gelman, színész és komikus, akit főként Murray Baumanként ismerhetünk a Stranger Things sorozatából, heves összetűzésbe került a neten néhány rajongóval, miután arról beszélt, hogy szerinte Mike és Will jó páros lenne, ő pedig támogatja, hogy együtt legyenek.

Fotó: Instagram

Korábban már szó volt arról, hogy a Will Byerst alakitó Noah Schnapp nemrég megerősíttette, hogy a 17 éves karaktere homoszexuális a sorozatban, és valóban szerelmes a legjobb barátjába, a Finn Wolfhard által megformált Mike-ba.

Will szexualitása már jó ideje felkapott téma volt a rajongók körében, Schapp nyilatkozata után pedig a legtöbben elégedetten dőltek hátra. Köztük volt Bret Gelman is, aki a sorozatban Hopper és Joyce hóbortos társát, Murrayt alakitja.

Gelman a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait Will homoszexualitását illetően, amit ő széles vállal támogat.

"Én támogatom Bylert, ha Byler is Byler akar lenni. Ha elrendeltetett, akkor igy kell lennie. Nem vagyok Byler fan, ha Mike nincs benne a dologban, mert Will sérülni fog, és azt sem akarom, hogy Eleven szíve összetörjön. Azonban, ha Bylernek meg kell történnie, akkor NAGYON IS támogatom!" - írta a színész.

Aki nem tudná, amikor két karaktert, vagy embert össze akarnak hozni, akkor a nevüket összeolvasztják, ebben az esetben a Byers és a Wheeler vezetékneveket ötvözték.

Azonban nem mindenki volt annyira elfogadó, sokan melegnek titulálták Gelmant a véleménye miatt, illetve válogatott szitokszavakkal illették őt, amit ő sem hagyhatott szó nélkül.

"Hadd legyek egyértelmű: támogatom Mikeot és Elevent, ha ugy kell lennie. Ettől függetlenül remélem, hogy Will megtalálja a szerelmét, és megtanulja önmagát is elfogadni annak, aki. Senkinek nem lenne szabad szégyenkeznie azért, aki, és kit szeret."

Ezután Gelman keményebb hangvételre váltott, ugyanis a támadások folytatódtak ellene.

"Szánalmas, hogy ezek a kis homofóbok azt hiszik, ha buzinak neveznek, akkor az nekem sértés. Ez egy bók! Szóval, köszönöm szépen. Én támogatom a szerelmet, legyen az bármilyen. Ti meg nem. Talán csak féltek szembenézni bizonyos dolgokkal." - tette hozzá a színész, aki utána egyértelműen kijelentette, hogy támogatja az LMBTQ+ közösséget.